Serie D, l’Akragas cade a Casalnuovo: sconfitte anche per Licata e Canicattì 

Quarta sconfitta stagionale per l’Akragas che perde 3-2 a Casalnuovo nella nona giornata del campionato di Serie D. I padroni di casa vanno in vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Reginaldo al 35º chiudendo la prima frazione sul punteggio di 1-0. Il secondo tempo sorride ancora ai campani che trovano il raddoppio con Carnevale al 52º.

L’Akragas riapre il match con un eurogol di Grillo al 58º ma la doccia fredda arriva al novantesimo con la terza rete del Real Casalnuovo che porta la firma di Dore. Inutile il gol sul calcio di rigore di Trombino che al 95º fissa il risultato sul 3-2. Una sconfitta che brucia per i biancazzurri di mister Coppa che vengono raggiunti in classifica al decimo posto proprio dal Real Casalnuovo.

Sconfitte anche per le altre due agrigentine impegnate nel campionato di Serie D. Il Canicattì non riesce a sfatare il tabù del Saraceno e perde in casa 1-3 contro la forte Vibonese. Il Licata cade in trasferta a Lamezia Terme perdendo 2-0. Domenica prossima sarà derby. All’Esseneto di Agrigento si giocherà Akragas-Canicattì mentre il Licata ospiterà il San Luca.