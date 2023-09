Serie D, l’Akragas sfida il Sant’Agata all’Esseneto nel turno infrasettimanale 

La Serie D torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. L’Akragas, dopo la vittoria contro la Gioiese, tenta il bis all’Esseneto dove ospiterà il Sant’Agata. Dubbi di formazione per mister Coppa anche alla luce di alcuni infortuni. I biancazzurri sperano di poter recuperare Christian Llama, il leader della squadra. Queste le parole dell’allenatore Coppa in conferenza stampa: “Il Sant’Agata è un avversario preparato e non ci sono partite facili in questo campionato. Dobbiamo tentare di sfornare un’altra prestazione come quella contro la Gioiese dove ho visto una squadra di carattere e personalità. In questi giorni abbiamo lavorato per mettere in campo una formazione che possa darmi garanzie anche alla luce degli infortuni. Spero che i ragazzi diano un’altra prova di attaccamento e voglia. Mi aspetto una gara dove bisognerà stare attenti e avere una giusta lettura delle situazioni e non avere sbavature. Spero di recuperare Llama per la partita.”