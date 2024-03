Serie D, l’Akragas vince 3-1 contro il Locri e “vede” la salvezza

Tre gol in rimonta al Locri in un vero e proprio scontro diretto. L’Akragas conquista tre punti fondamentali e blinda il discorso salvezza. Allo stadio Esseneto di Agrigento finisce 3-1 per i biancazzurri in una partita complicata e condizionata a larghi tratti dal forte vento.

Ad otto giornate dal termine il “Gigante” vola a +11 dalla zona calda della classifica e vede sempre di più l’obiettivo stagionale della permanenza in Serie D. Il match si era messo in salita con gli ospiti in vantaggio dopo 26 minuti di gioco grazie alla rete in contropiede di Costa.

L’Akragas torna in campo nel secondo tempo con un altro piglio e ristabilisce la parità al 55º con una splendida giocata di Grillo. Il sorpasso è completato al 72º grazie ad una rete di Litteri, impeccabile su calcio di rigore. Il 3-1 che chiude i giochi porta la firma di capitan Cipolla a dieci minuti dalla fine. Una vittoria importantissima, quella contro il Locri, in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. L’Akragas tornerà in campo domenica nella sfida contro la Sancataldese al Valentino Mazzola di San Cataldo.

