Serie D, l’ex Convitto punisce il Licata: la capolista Siracusa espugna il “Dino Liotta”

Il Licata lotta e resiste per quasi tutta la partita ma si deve arrendere alla capolista Siracusa ad otto minuti dal triplice fischio. I biancazzurri espugnano il “Dino Liotta” conquistando tre punti che pesano in ottica promozione. Il Siracusa, infatti, con la vittoria di misura sul Licata mantiene un vantaggio di 4 punti sulla Reggina (oggi vittoriosa sulla Vibonese) e vede sempre più vicino la Serie C.

A decidere il match ci pensa Convitto all’81º. Gli ospiti sono partiti subito forte con la prima palla gol di Longo che spreca tutto. Il Licata risponde al 25º con Tozaj. Nella ripresa gli ospiti trovano il vantaggio con Alma ma il gol viene annullato per fuorigioco e al 68º sciupano anche una clamorosa occasione con Limonelli. Il gol vittoria arriva all’81º con l’ex di turno Convitto, bravo a concretizzare una sponda di Maggio. Il Licata resta al terzultimo posto in classifica e domenica andrà in trasferta a Vibo Valentia contro la Vibonese.