Serie D, Licata e Akragas non si fanno male: finisce 0-0

Finisce 0-0 il derby tra Licata e Akragas nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie D, girone I. Reti inviolate al “Saraceno” di Ravanusa in una partita equilibrata e senza particolari squilli. I biancazzurri hanno ben figurato soprattutto nella fase difensiva, imbrigliando la squadra di mister Romano vicinissima al gol negato soltanto dal palo. Vicina all’impresa il Canicattì che perde contro la vicecapolista Siracusa dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio di ben due reti grazie alle marcature di Tedesco e Iezzi. Nella ripresa grande reazione del Siracusa che ribalta il match con le reti di Alma, Sush e Forchignone. Nel prossimo turno l’Akragas ospiterà allo Stadio Esseneto la Gioiese mentre il Canicattì riceverà il Portici. Il Licata sarà impegnato nella trasferta contro il Real Casalanuovo.

I RISULTATI DELLA 20ª GIORNATA

Gioiese – Vibonese 0-3

Licata – Akragas 0-0

Portici – Real Casalnuovo 0-0

Ragusa – Trapani 0-3

Siracusa – Canicattì 3-2

Sant’Agata – Castrovillari 2-0

Acireale – Igea Virtus 0-0