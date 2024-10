Serie D, Licata rimontato dall’Enna: al “Gaeta” finisce 2-1

Battuta d’arresto per il Licata che si fa rimontare dall’Enna ed esce dal “Gaeta” con una sconfitta per 2-1. Il match si era messo subito in discesa per i gialloblù con la rete del vantaggio siglata da Minacori su calcio di rigore all’ottavo minuto. Il Licata ha avuto anche alcune occasioni per portarsi sul 2-0 prima della fine della frazione.

Nel secondo tempo sono i padroni di casa a prendere le redini del gioco. Il pareggio arriva al 67º con il capitano Cicirello, bravo a insaccare di testa un cross dalla sinistra. L’Enna ci crede e trova il gol vittoria al 77º con il neoentrato Nardella che batte a rete di sinistro dall’interno dell’area di rigore. Domenica al Dino Liotta arriva l’Acireale.