Serie D, notte fonda per il Licata: col Sambiase arriva la quarta sconfitta consecutiva 

Quarta sconfitta consecutiva e penultimo posto in classifica sopra soltanto al fanalino di coda Akragas. È notte fonda per il Licata di mister Coppa che perde 0-1 al “Dino Liotta” contro il Sambiase. Per la squadra di Coppa la situazione inizia a diventare critica e al termine del match anche i tifosi gialloblù hanno manifestato il proprio dissenso con una bordata di fischi.

Il Sambiase, con il minimo sforzo, conquista i tre punti che lo proiettano nelle zone nobili della classifica. La rete decisiva porta la firma di Piriz con un gol siglato al 23º della ripresa. Domenica i gialloblù saranno impegnati nella trasferta di Pompei.

foto di Giuseppe Marrali (Licata Calcio Facebook)