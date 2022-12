Serie D, pareggio tra Licata e Trapani

Reduce da una settimana difficile e dallo stop forzato causa Covid, il Licata di Pippo Romano al Dino Liotta impone il pari al forte Trapani. Il botta e risposta tra gialloblù e granata termina con un rocambolesco 2-2. Al 27′ sblocca Mudasiru con una conclusione dalla distanza. Il pareggio del Trapani arriva dal dischetto. Al 40′ dagli undici metri realizza Kosovan. Nella ripresa, nel miglior momento del Licata e sotto una pioggia battente, è Cangemi che al 61′ con una girata da distanza ravvicinata porta in vantaggio i granata. La squadra di Romano però non si arrende e ci crede, al 72′ è Ouattara a subire fallo in area. Dasso di Genova assegna il rigore ai gialloblu, Vitolo al 73′ trasforma dagli undici metri la rete del definitivo pareggio. Ora il Licata è atteso dalla trasferta di Ragusa.

IL TABELLINO:

LICATA (3-4-1-2): Valenti; Vitolo, Cappello, Orlando; Ficarra, Mudasiru, Marcellino (69′ Cristiano), Puccio; Rotulo; Minacori (90′ Calaiò), Ouattara. A disposizione: Sienko, Manna, Pecoraro, Saito, Giuliana, Frisenna, Asata. Allenatore: Giuseppe Romano.

TRAPANI (3-5-2): Summa; De Pace, Carboni, Gonzalez; Pipitone, Cangemi, Giuffrida (26′ Santapaola), Kosovan; Romano; Catania (84′ Cellamare), Musso. A disposizione: Cultraro, Ngyir, Marigosu, Oddo, Scuderi, Mangiameli. Allenatore: Alessandro Monticciolo.

ARBITRO: Dasso di Genova (Celestino-Gigliotti).

MARCATORI: 27′ Mudasiru (L), 40′ Kosovan (T), 61′ Cangemi (T), 73′ Vitolo (L)

NOTE: ammoniti Marcellino (L), Vitolo (T), Ouattara (L), Summa (T), Mudasiru (L)