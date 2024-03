Sicilia padel tour, al via seconda edizione con 9 tappe e un Master 

Partirà da Catania, il 6 aprile, la seconda edizione del Sicilia Padel Tour, circuito amatoriale con nove tappe, una per ogni provincia, un Master finale e come testimonial Marco Biagianti. Da quando ha “appeso le scarpette al chiodo”, l’ex capitano del Calcio Catania, oggi allenatore dell’Under 19 del Catania Fc, ha trovato nel padel, che pratica dal 2017, un nuovo grande amore.

“Uno sport – ha spiegato Biagianti, che adesso sta disputando la Serie D con il Leo Padel – per certi versi simile al calcio. Tattica, occupazione spazi. Devi essere sempre concentrato. E poi ti dà tanta adrenalina. Noi calciatori viviamo di adrenalina e competitività. Io nel padel ho ritrovato tutto questo”. Più di 500 i giocatori coinvolti nel circuito, con le migliori coppie del panorama sportivo regionale pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi la vittoria. Un cammino lungo oltre cento giorni, che si concluderà con il Master finale in programma sabato 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca.

“Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. Lavoriamo a questa manifestazione da maggio dell’anno scorso con impegno e passione – ha spiegato il direttore Francesco Russo – per dare a partecipanti, iscritti ai circoli, curiosi, famiglie e appassionati, l’occasione di partecipare a eventi all’altezza che il movimento padelistico siciliano merita. Le tappe saranno un’occasione per stare insieme e divertirci, il Master un vero e proprio evento per assistere a sfide di livello”

Il Sicilia Padel Tour sarà presentato ufficialmente alla stampa martedì 2 aprile alle 10 al City Catania Sports Club. Parteciperanno, tra gli altri, Francesco Russo e Marco Biagianti. Questo il calendario: 6 aprile al City Catania Sports Club (Catania), il 13 aprile al Messina Padel Village (Messina), il 20 aprile alla Pineta Padel (Agrigento), il 4 maggio al Seven Padel Village (Siracusa), l’11 maggio al Golden Tennis Padel Club (Caltanissetta), il 18 maggio al Nova Padel (Ragusa), l’1 giugno al Padel Club Alcamo (Trapani), l’8 giugno allo Sport Village (Enna), il 15 giugno al Trinakria Padel (Palermo), il 13 luglio il Master Finale al Mangia’s resort di Sciacca (Agrigento).