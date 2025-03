Surf, il giovane talento Tommaso Lombardo al Rip Curl Grom Search

Tommaso Lombardo, giovane talento della San Leone Surf Tribe farà il suo debutto nel mondo delle competizioni nazionali partecipando al Rip Curl Grom Search a Fregene, un evento di grande prestigio che rappresenta una tappa fondamentale per accedere alla competizione finale in Francia.

“Questa partecipazione è un sogno che diventa realtà per Tommaso, che, dopo anni di dedizione e allenamenti intensivi, si trova ora a misurarsi con alcuni dei migliori giovani surfisti a livello nazionale. La San Leone Surf Tribe ha sempre creduto nel suo talento, e questa occasione rappresenta una testimonianza di come l’impegno costante, la passione per il surf e la determinazione possano aprire porte a nuove opportunità”, si legge nella nota della scuola di surf agrigentina.

“Vogliamo sottolineare l’importanza di far parte di una federazione nazionale riconosciuta, come quella con cui siamo affiliati, la Federazione Italiana Surfing, che ci permette di offrire ai nostri atleti un supporto solido e un’opportunità unica. Questa affiliazione ci differenzia dalle altre scuole presenti nella nostra provincia, rendendo la San Leone Surf Tribe una realtà unica nel panorama sportivo di Agrigento. È grazie a questa partnership che possiamo offrire una formazione di alto livello, garantendo ai nostri ragazzi la possibilità di accedere a eventi di prestigio come il Rip Curl Grom Search.Vogliamo anche esprimere la nostra profonda gratitudine ai genitori di Tommaso, il cui supporto incondizionato è stato fondamentale. Senza il loro amore, impegno e sacrificio, questo traguardo non sarebbe stato possibile. Il loro sostegno costante ha permesso a Tommaso di concentrarsi sulle sue performance, aiutandolo a crescere sia come atleta che come persona”, continuano.

“Un ringraziamento speciale va anche ai nostri istruttori qualificati, che ogni giorno lavorano con passione per formare giovani atleti pronti a fare il salto verso il mondo delle competizioni. L’affiliazione alla Federazione Italiana Surfing ha permesso a Tommaso di avere le basi solide e il supporto necessario per arrivare fino a qui.In questa occasione, vogliamo anche sottolineare che cinque altri giovani atleti della San Leone Surf Tribe, purtroppo, non sono riusciti a partecipare a questa tappa del Rip Curl Grom Search a causa di impegni scolastici e personali. La loro determinazione e il loro spirito di squadra sono comunque con noi, e faremo di tutto per supportarli nelle prossime tappe. Questa è solo l’inizio di un percorso che porterà, siamo certi, tanti altri successi e soddisfazioni per i nostri atleti.Tommaso, questa è solo la prima di tante sfide che ti aspettano. Con l’impegno, la costanza e il cuore che metti in ogni onda, siamo certi che questa esperienza sarà solo l’inizio di una carriera straordinaria”, conclude la San Leone Surf Tribe