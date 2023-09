Tennis, Di Bernardo e Potenza vincono il Memorial Enzo Presti

La disputa delle due finali, maschile e femminile, concludono il torneo di tennis di III Categoria “Memorial Enzo Presti” al Circolo Tennis Città di Favara. Un torneo che non ha deluso le aspettative, dal punto di vista organizzativo. Tutto è andato per il meglio, con l’introduzione di miglioramenti tecnologici e strutturali sul terreno di gioco, che hanno permesso ai 53 tennisti nel tabellone maschile e 16 nel tabellone femminile, provenienti da tutta la Sicilia, di giocare e divertirsi con serenità. Moltissimi gli Under che hanno dato vita a scambi di alto contenuto tecnico. Dopo un tabellone duro e selettivo arrivano in finale, nel tabellone femminile, l’agrigentina Giulia Barba, del C.T Città dei Templi allenata dal Maestro Giancarlo Giuliana, e Federica Di Bennardo, del C.T. Gioiosa Marea. Una partita combattuta, e nonostante la tenacia e la determinazione della tredicenne Barba, la Di Bennardo si aggiudica l’incontro col punteggio di 6/3 6/4. Nel maschile, per il secondo anno consecutivo, Manuel Potenza, del TC Sant’Angelo Licata, conquista la vittoria contro il compagno di Circolo Francesco Gallo col punteggio di 6/3 ,6/1.