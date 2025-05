Tutto pronto per la 13esima edizione dell’XCO Valle dei Templi

Cresce l’attesa, ma soprattutto crescono i numeri per la 13esima edizione dell’XCO Valle dei Templi che domenica ad Agrigento assegnerà i titoli regionali per il cross country. Ci sarà davvero tutto il meglio della Mtb regionale al via sul circuito di 4,2 km per 800 metri di dislivello disegnato proprio sotto alla straordinaria Valle, un tracciato dove la storia si affaccia e dà un carico di emozioni per tutto il tracciato, da ripetere più volte a seconda delle categorie. La gara, oltre ad assegnare le maglie di campione siciliano, è valida per il Mediterranea Mtb Challenge, per la Coppa Sicilia e come prova valida per il Campionato Regionale Us Acli.

Un percorso tecnico dove i corridori si daranno battaglia e fra loro hanno già garantito la loro presenza alcuni elementi di primo piano come la coppia della Race Mountain formata da Andrea Virga e Salvatore Lo Monaco, già primo e secondo all’XCO Finestrelle, con Virga che vuole anche realizzare l’accoppiata vincente con l’altra manifestazione della società organizzatrice Racing Team Agrigento, la GF Valle dei Templi disputata a fine marzo. Con loro due biker di casa con un importante curriculum, come Antonino Analfino 3° lo scorso 30 marzo alla Granfondo e Libertino La Mantia, più volte vincitore nelle prove siciliane.

Le partenze, dal piazzale del Cimitero di Bonamorone, inizieranno alle ore 9:00 con la prima batteria amatoriale, da M4 a M10. Alle 10:30 toccherà agli Esordienti, seguiti alle 11:30 dalla batteria per le categorie assolute e quelle amatoriali rimanenti. Alle 13:15 chiusura delle partenze con gli allievi. Le premiazioni riguarderanno i primi 3 di ogni categoria.

A una settimana dall’evento c’erano già oltre 150 iscrizioni, ma sarà possibile provvedere anche sul posto, a 20 euro per le categorie amatoriali e 5 euro per assoluti e giovanili. Il ritiro dei numeri potrà essere effettuato già al sabato, dalle 17:30 alle 19:30 presso i locali della Scuola di Ciclismo nella valle Via Gramsci, in prossimità del luogo di partenza. Un’avvertenza importante: il percorso non potrà essere provato se non domenica mattina dalle 7:00, quando sarà vigilato e ci sarà l’assistenza medica.