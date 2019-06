Volley, la Seap Aragona promossa “ufficiosamente” in serie B1

Il presidente della Seap Aragona Volley, Nino Di Giacomo, annuncia di avere ufficialmente confermato l’ingaggio anche per la prossima stagione all’allenatore romano Paolo Collavini, e annuncia ufficiosamente che la squadra di pallavolo di Aragona sarà promossa e giocherà nel campionato di serie B1.

“La prossima stagione ci vedrà di certo protagonisti nel campionato di serie B1. Infatti, la Seap Aragona sarà reintegrata d’ufficio nel campionato di serie B1 in qualità di migliore seconda dei nove girone di serie B2. La notizia è ufficiosa e diventerà ufficiale tra qualche giorno, non appena la Federazione Italiana Pallavolo inizierà ad abbozzare i 4 gironi di B1 con le 56 squadre partecipanti”, spiega Nino Di Giacomo.“Lo scorso campionato di B1 è rimasto orfano di 3 formazioni e quindi per colmare le caselle mancanti saranno reintegrate, così come ci hanno fatto sapere, la migliore dodicesima della serie B1 e la Seap Aragona come migliore seconda di tutti i girone di B2. Infine, per completare i quattro gironi di serie B1 saranno ripescate altre formazioni. La Seap Aragona sarà inserita nel girone D con le squadre del Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e altre tre siciliane, per un campionato che si preannuncia combattuto ed incerto”.