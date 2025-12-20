Volley Serie B, Scalia Sciacca a Messina per chiudere al meglio il 2025 

La Scalia Volley Sciacca torna in campo oggi alle ore 18 per la XI giornata del campionato di Serie B maschile, ultima gara del 2025 prima della sosta natalizia. La formazione saccense sarà impegnata in trasferta in terra messinese sul campo della Sicily Anastasi, avversario che in classifica insegue con due punti di ritardo ma che arriva all’appuntamento forte di due vittorie consecutive.

La squadra di Tani Frinzi Russo vuole proseguire il proprio momento positivo e chiudere al meglio l’anno solare. Le tre vittorie di fila ottenute nelle ultime settimane hanno infatti permesso di risalire fino al sesto posto, consolidando fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. L’obiettivo è dare continuità ai risultati e presentarsi alla pausa natalizia con un ulteriore segnale di crescita. Il torneo riprenderà di serie B, guidato dall’Aquila Bronte fin qui imbattuta, con un punto di vantaggio su Corigliano e due su Vibo Valentia. Riprenderà poi il prossimo 11 gennaio.