Tentata estorsione mafiosa dal carcere (anche quello di Agrigento): 3 arresti

Dal carcere sarebbe stata “guidata” una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’aver utilizzato anche un minorenne

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip messinese nei confronti di un uomo di 39 anni e di un uno di 33 anni (gia’ detenuti, rispettivamente, presso le Case Circondariali di Palermo e Agrigento), nonché di un ragazzo di 24 anni (ai domiciliare), per tentata estorsione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, reati aggravati dal metodo mafioso e dall’impiego di un minore.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che avra’ luogo, alle ore 10.30 odierne, presso la sala riunioni del Comando Interregionale Culqualber di Messina, con la presenza del procuratore Antonio D’Amato

