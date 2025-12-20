Pensionata immobilizzata e rapinata da due donne, paura a Cattolica Eraclea 

Sono entrate in azione proprio davanti la sua abitazione. Una ha pensato ad immobilizzarla mentre l’altra le ha sfilato anello e orecchini. Paura a Cattolica Eraclea dove una pensionata di 84 anni è stata prima bloccata e poi rapinata da due donne.

Le malviventi si sono presentate davanti l’uscio di casa dell’anziana e, con una rapida azione, le hanno sfilato i gioielli. La pensionata non ha riportato ferite ma è certamente scossa per l’accaduto. A denunciare quanto accaduto è stato un familiare. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità delle due donne che, secondo una prima sommaria ricostruzione, non sarebbero italiane.