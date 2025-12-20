L’omicidio “per errore” in concessionaria, persone offese riconoscono l’imputato in aula 

Entra nel vivo il processo ad Angelo Di Falco, originario di Palma di Montechiaro, accusato dell’omicidio “per errore” del fratello Roberto, rimasto ucciso in una sparatoria avvenuta nel febbraio 2023 nel piazzale di una concessionaria nel quartiere di Villaggio Mosè. Il delitto sarebbe una diretta conseguenza di quella che gli inquirenti ritengono essere una spedizione punitiva – messa in atto dai fratelli Di Falco insieme ad altri due palmesi – per impartire una “lezione” al titolare della concessionaria per il pagamento di un’auto con un assegno scoperto. Durante quei concitati momenti, ripresi in gran parte dalle telecamere, venne esploso un colpo che ferì mortalmente Roberto Di Falco. Per la procura a sparare fu la stessa vittima dopo che il titolare della concessionaria era riuscito a girare la canna dell’arma verso il suo aggressore.

All’imputato, difeso dagli avvocati Santo Lucia e Giovanni Castronovo, viene contestato anche il reato di tentato omicidio ai danni del figlio del proprietario dell’esercizio commerciale, azione che non sarebbe stata portata a termine soltanto per il malfunzionamento della pistola che si è inceppata. Ieri mattina, davanti la Corte di assise di Agrigento presieduta dal giudice Agata Genna, sono comparse proprio le persone offese: il titolare della concessionaria e due figli, tutti rappresentati dall’avvocato Salvatore Cusumano. Tutti hanno confermato quanto già dichiarato in sede di indagine preliminare riconoscendo in aula il Di Falco. Altri due imputati sono già stati condannati con il rito abbreviato: si tratta di Calogero Zarbo, 41 anni, e Domenico Avanzato, 36 anni ai quali sono stati inflitti rispettivamente 14 anni e 4 mesi e 13 anni e 3 mesi di reclusione. Si torna in aula il 13 gennaio.