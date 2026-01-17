Volley Serie B: Scalia Sciacca pronta ad affrontare la Ciclope Bronte

Scalia Volley torna davanti al proprio pubblico per la XIII giornata del girone H del campionato nazionale di Serie B, inaugurando il 2026 con una sfida dal peso specifico importante. Domani, 18 gennaio, alle ore 17, al Palatenda Roccazzella arriverà la Ciclope Bronte, formazione che precede i saccensi di un solo punto in classifica. Dopo la brillante vittoria esterna ottenuta la scorsa settimana a Crotone, la squadra di Tani Frinzi Russo vuole confermarsi e dare continuità ai risultati. La gara rappresenta una ghiotta occasione per superare Bronte e conquistare la quinta posizione, alle spalle delle due capolista Aquila e Corigliano – impegnate nella corsa promozione – e delle altre inseguitrici più distanziate Vibo Valentia, Santa Teresa e Villafranca. Il gruppo saccense ha lavorato con intensità durante la settimana, consapevole dell’importanza del match e del valore dell’avversario. La Ciclope Bronte, infatti, si è dimostrata squadra solida e competitiva, capace di mantenere un passo costante nella prima parte di stagione. Per l’occasione, la società ha chiamato ancora una volta a raccolta i tifosi. Il Palatenda Roccazzella, da sempre uno dei campi più caldi della Serie B, si prepara a spingere la squadra verso un risultato fondamentale. L’ingresso sarà a offerta libera, iniziativa pensata per favorire una grande cornice di pubblico. La serata sarà arricchita anche da un gemellaggio con l’Unitas Sciacca, attesa nei prossimi giorni dalla prestigiosa finale di Coppa Italia di calcio. Un modo per unire le due realtà sportive cittadine e celebrare insieme un momento significativo per lo sport saccense.