A Roma l’ultimo saluto a Frattini e l’omaggio della politica

ROMA (ITALPRESS) – Si sono svolti oggi a Roma i funerali di Stato di Franco Frattini. Nella Chiesa di Santi Apostoli sono arrivati sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il feretro dell’ex ministro degli Esteri, deceduto a 65 anni dopo una malattia, è stato accompagnato dalle lacrime e dalla commozione di tanta gente. Sono intervenuti anche i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa ed esponenti del governo tra cui il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, i ministri Guido Crosetto, Annamaria Bernini e Gennaro Sangiuliano.

“Franco Frattini è stato un uomo di fede in Dio con la coscienza sempre attenta all’epoca in cui ha vissuto”, ha sottolineato il cardinale Giovanni Battista Re durante l’omelia. “Benemerita figura del nostro Paese e servitore responsabile con dedizione alle istituzioni in Italia e all’estero – aggiunge – si è distinto per l’umanità, con una innata inclinazione a guardare al futuro”.

