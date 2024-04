TORINO (ITALPRESS) – “Domani è sempre Juventus-Milan: è una partita bella da preparare e da giocare ed è sempre uno scontro diretto. Abbiamo raggiunto l’obiettivo della finale di Coppa Italia. Ora, prima della finale, abbiamo tre gare per fare i punti che mancano per accedere alla Champions League”. Così, in conferenza stampa, il tecnico della […]