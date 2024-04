Alpitour World, Catiello “Attenzione alle persone e innovazione”

MILANO (ITALPRESS) – Alpitour World si è classificata all’ottavo posto secondo Forbes tra le migliori aziende in cui lavorare. E’ partendo da questo lusinghiero risultato, che Christian Catiello, Direttore organizzazione Alpitour World, intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress, ha fatto il punto della situazione sulle attività messe in campo dall’azienda in tema di responsabilità sociale d’impresa. […]