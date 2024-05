Sorpreso con circa un 1 kg di droga in casa: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto D.A. 50enne palermitano ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Poliziotti appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in orario serale, durante il regolare servizio di pattugliamento del territorio, transitando per via Matteo Sclafani, hanno notato quasi a centro carreggiata, un motoveicolo fermo dinanzi ad una palazzina il cui portone d’ingresso era aperto.

Insospettiti dall’ inusuale circostanza, gli agenti hanno atteso davanti al portone e quando dal condominio è fuoriuscito un uomo diretto allo scooter, lo hanno fermato per sottoporlo ad un controllo di polizia.Nel corso delle fasi dell’accertamento, l’uomo identificato per D.A., mostrava atteggiamenti di insofferenza e tensione tali da indurre gli agenti ad approfondire il controllo sulla sua persona. La perquisizione personale a cui è stato sottoposto consentiva di rinvenire nella tasca della felpa che indossava 7 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e denaro contante pari a 205 euro. Il controllo è stato pertanto esteso al domicilio dell’uomo sito al primo piano e ad un altro appartamento nella sua disponibilità posto al piano terra della stessa palazzina da dove era uscito poco prima. Proprio in quest’ultimo locale i poliziotti hanno rinvenuto 9 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di 865 grammi.; un ovulo e due involucri della stessa sostanza per un peso pari a circa 100 grammi.; un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Tutto il materiale rinvenuto, la droga (peso complessivo pari a quasi 1 kg) ed il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro, mentre D.A., arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa di giudizio, è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.