ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una cordiale telefonata con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. E’ stata l’occasione per ribadire la comune determinazione a realizzare le riforme come l’autonomia e il presidenzialismo”. Così su Instagram il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.“Forza Italia è sempre stata e continuerà ad essere […]