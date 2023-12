ROMA (ITALPRESS) – “Il bilancio del 2023 è ampiamente positivo, sia in termini di risultati che in termini organizzativi”. Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma, non nasconde la soddisfazione per il lavoro svolto nell’anno che sta per chiudersi. “A chi assegnerei gli Oscar 2023? E’ difficile. Sono tanti gli atleti e le atlete che […]