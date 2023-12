ROMA (ITALPRESS) – Il premierato è un’urgenza anche per superare le difficoltà economiche del Paese, lo afferma la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati in una intervista a “Il Sole 24Ore” “Sono i numeri a confermarlo. In 75 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 68 governi con una durata media di 14 mesi. E’ inaccettabile. L’avvicendarsi […]