Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione

ROMA (ITALPRESS) – Cinque italiani sono morti alle Maldive, per un incidente avvenuto durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. Lo rende noto la Farnesina, spiegando che i sub sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo “seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare”, si legge nella nota del ministero.Tra le vittime anche una ricercatrice e docente dell’Università di Genova, Monica Montefalcone. La studiosa, 52 anni, si trovava sull’isola insieme a una collega per un programma di ricerca del Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’ateneo genovese. Si occupava di ecosistemi marini costieri, era specializzata nello studio delle fanerogame marine ed era responsabile del progetto ‘Mare caldò per il monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sui mari italiani.“La tragedia che ha colpito l’Università degli Studi di Genova scuote profondamente tutta la comunità accademica italiana – scrive su X il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini -. Ci sono dolori davanti ai quali le parole non bastano. In questo momento così drammatico rivolgo il mio pensiero più sincero e la mia vicinanza alle famiglie, al Rettore, ai colleghi, agli studenti e a tutta la comunità universitaria genovese, colpita da una perdita che lascia sgomenti”.- Foto di repertorio IPA Agency –

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