Enna

Violenza sessuale su minori, Cassazione conferma condanna di don Rugolo

Il prelato nonostante risulti ancora incardinato alla diocesi di Piazza Armerina, era stato condannato, in primo grado, dal tribunale di Enna, a 4 anni e 6 mesi.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna, emessa lo scorso anno dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, a tre anni di carcere per il sacerdote Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale su minori. Il prelato nonostante risulti ancora incardinato alla diocesi di Piazza Armerina, era stato condannato, in primo grado, dal tribunale di Enna, a 4 anni e 6 mesi. La suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Rugolo e quello della procura generale di Caltanissetta che aveva contestato il riconoscimento della lieve entità dei fatti, che aveva ridotto la pena da 4 anni e mezzo a 3 anni di reclusione.

“Sono anni che combattiamo, che attraversiamo lunghi giorni, mesi, anni per la verità, per la giustizia – dice Antonio Messina, l’archeologo che ha denunciato il sacerdote – Continueremo a farlo e al momento non trovo tante parole, ma la giustizia italiana ha deciso: la Cassazioneconferma la condanna in appello per Giuseppe Rugolo. Condannato a tre anni. È il terzo e ultimo grado di giudizio. Auspico ora che anche la Chiesa faccia la propria parte”. Intanto è stata spostata all’8 ottobre l’udienzaprevista per oggi al tribunale di Enna per il vescovo della diocesi di Piazza Armerina Rosario Gisana e il suo vicario giudiziale, Vincenzo Murgano, accusati di falsa testimonianza nel corso proprio del processo a Rugolo. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Preso con 11 chili di hashish da finanziere travestito da corriere, scarcerato agrigentino 
Apertura

Tragedia a Sciacca, due turisti americani morti in un incidente stradale 
Apertura

Licata, cade da impalcatura mentre tinteggia una ringhiera: ferito un 50enne
di Giuseppe Castaldo

Duplice femminicidio a Naro, ergastolo a Omar Nedelcov
Agrigento

Auto tampona scooter sulla statale 189, un ferito
banner italpress istituzionale banner italpress tv