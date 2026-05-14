Rissa ad Aragona con coltelli e spranghe, denunciati due tunisini 

Ci sono due persone denunciate per la rissa avvenuta nella serata di lunedì ad Aragona. I carabinieri hanno identificato e deferito due giovani tunisini – 20 e 26 anni – per i reati di rissa e lesioni personali. Almeno tre le persone coinvolte nella zuffa con gli altri partecipanti che sono in via di identificazione.

Il ventenne è stato trasportato all’ospedale di Agrigento dove i medici gli hanno riscontrato una ferita compatibile con un’arma da taglio al fianco destro. La prognosi è di quindici giorni. Il ventiseienne, invece, ha riportato un taglio al volto ed è stato medicato alla guardia medica. Per lui la prognosi è di dieci giorni. Non sono ancora chiari i motivi alla base della rissa. I protagonisti hanno utilizzato spranghe e anche coltelli. L’attività investigativa dei carabinieri prosegue.