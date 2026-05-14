Al Giardino della Kolymbethra le Camminate nella biodiversità  “alla scoperta del bosco ripariale”

Due giorni di passeggiate, laboratori e attività nella natura con esperti e guide d’eccezione in 25 Beni del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in 15 regioni, da Nord a Sud d’Italia, per toccare con mano e ammirare la ricchezza della vita sulla Terra: in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 maggio, il FAI propone sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 la quarta edizione delle Camminate nella biodiversità.

Un evento diffuso con un ricco calendario di attività e visite imperdibili in luoghi straordinari in compagnia di biologi, zoologi, botanici, guardiaparco, guide naturalistiche, giardinieri, ornitologi e apicoltori, a cui si aggiungono oltre 100 iniziative organizzate dalla rete di volontari delle Delegazioni FAI; calendario ed elenco completo di tutti gli eventi su www.faibiodiversita.it.

Inserito nell’ambito della campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità, Camminate nella biodiversità vuole invitare grandi e piccoli a un viaggio lento e consapevole tra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, saline, boschi e zone umide per scoprire e riscoprire la straordinaria varietà di habitat e le specie animali e vegetali che rendono unico il nostro Paese, diffondendo così una cultura della natura e favorendo buone pratiche per tutelare un patrimonio oggi fortemente minacciato.

Tanti gli appuntamenti da non perdere, come al Giardino della Kolymbethra, Valle dei Templi (AG), dove sabato 23 maggio, dalle ore 11 alle 13, i visitatori avranno l’opportunità di andare Alla scoperta del bosco ripariale, una passeggiata per conoscere la biodiversità legata all’acqua, tra la vegetazione ripariale e il torrente che attraversa questo angolo di paradiso terrestre, raro esempio di paesaggio archeologico e agricolo che racchiude oltre 2500 anni di storia tra olivi secolari, agrumi profumati e ipogei sotterranei. Si potranno osservare da vicino piante, animali e microhabitat di un ecosistema prezioso e fragile, tra pioppi bianchi, salici e tamerici. Si scopriranno le principali specie vegetali degli ambienti umidi e il ruolo dell’acqua nella storia e nella natura del giardino, la fauna che vive lungo le rive e l’importanza della tutela della biodiversità.

Con il Patrocinio di Città di Agrigento e in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.