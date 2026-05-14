Tragedia a Sciacca, due turisti americani morti in un incidente stradale
Le vittime sono due turisti del New Mexico in vacanza in Sicilia,
Scontro frontale tra un ciclomotore Kymco Agility 125 ed un’auto Audi Q5 lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in località Sciacca tra le contrade San Giorgio e Macauda.
Nello scontro sono morti entrambi gli occupanti del ciclomotore noleggiato stamattina a Palermo. Si tratta di due turisti americani, un uomo e una donna, entrambi 25enni, del New Mexico. L’impatto è stato molto violento; l’automobile, un’Audi A5, si è ribaltata ed è finita fuori dalla sede stradale. Il conducente è stato trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 in gravi condizioni all’ospedale di Ribera.
Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.