Auto tampona scooter sulla statale 189, un ferito

Tamponamento lungo la statale 189 tra Aragona e Agrigento. Coinvolti nel sinistro stradale un’auto e uno scooter; ad avere la peggio l’uomo che era a bordo del mezzo a due ruote che è finito fuori strada. Lanciato l’allarme sul luogo i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo con qualche ferita al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Gli agenti della Polizia di Stato si sono occupati dei rilievi e della viabilità.