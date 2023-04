Credito Sportivo approva bilancio 2022, utile di 17,6 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Il CdA dell’Istituto per il Credito Sportivo ha approvato il bilancio d’esercizio 2022 con un utile netto pari a 17,6 milioni di euro (+18,3% rispetto al 2021) e con indici di redditività apprezzabili e in miglioramento. ICS raggiunge un nuovo record di impeghi nel 2022: sono stati erogati crediti per 359 milioni di euro, in crescita di 21,5 milioni di euro rispetto al 2021. Nello specifico, 224,4 milioni di euro sono stati destinati alle attività di sviluppo infrastrutturale nei settori di riferimento e circa 134,5 milioni di euro per liquidità e circolante delle società sportive professionistiche e delle imprese del settore audiovisivo. Di rilievo l’impegno messo in campo nel settore Cultura, uno dei punti quantificanti del Piano Industriale 2020 – 2023, dove si registrano erogazioni per 72,4 milioni di euro che segnano un +27,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il settore Sport, nonostante l’assenza dei mutui liquidità agevolati previsti per l’emergenza Covid, il Credito Sportivo registra una crescita del +22% nello sviluppo degli impianti sportivi. “Il 2022 rappresenta un anno di traguardi, economici, finanziari, strategici, idonei a rafforzare il ruolo di ICS come promotore di finanza d’impatto, consolidando un modello di business sempre più ancorato ai temi della sostenibilità sociale e ambientale. Un traguardo economico: la costante e solida crescita del volume di impieghi, per un valore complessivo di 359 milioni di euro. In un contesto di generale deterioramento del quadro macroeconomico, di graduale ritiro delle misure emergenziali di sostegno e di inasprimento delle condizioni di offerta del credito, il robusto incremento delle erogazioni testimonia la capacità dell’Istituto di garantire un supporto ‘tangibilè alle esigenze di investimento e liquidità degli operatori, pubblici e privati, attivi nei settori Sport e Cultura”, ha commentato la presidente di ICS, Antonella Baldino.

– Foto Ufficio Stampa ICS –

(ITALPRESS).

Argomenti Correlati: