MILANO (ITALPRESS) – Costante ricerca e innovazione per la Serie A. In occasione del big match Juventus-Napoli, in programma venerdì 8 dicembre alle ore 20.45, DAZN e la squadra bianconera, in collaborazione con Lega Serie A, sono pronte a sperimentare una novità assoluta per il massimo campionato italiano: l’utilizzo della body cam nel pre-partita per […]