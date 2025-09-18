Cammarata

Emozioni a due ruote, a Cammarata inclusione e sport con la Motorlife

Un’iniziativa che ha saputo unire persone, storie e sensibilità diverse, dimostrando ancora una volta come lo sport possa diventare strumento di crescita sociale e dialogo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Si è svolto a Cammarata con grande partecipazione e coinvolgimento emotivo l’evento “Emozioni su due ruote”, una giornata dedicata alla promozione dei valori di inclusione, solidarietà ed uguaglianza, attraverso la condivisione dell’esperienza sportiva, con la presenza dell’associazione Motorlife diretta da Rosario Farruggia. Un’iniziativa che ha saputo unire persone, storie e sensibilità diverse, dimostrando ancora una volta come lo sport possa diventare strumento di crescita sociale e dialogo.

“’Emozioni su due ruote’ non è stato soltanto un evento sportivo, ma un momento di alto valore umano e sociale. Abbiamo vissuto un pomeriggio in cui l’inclusione ha preso forma concreta, dimostrando che nessuno deve sentirsi escluso. Questa iniziativa ha rappresentato una testimonianza autentica di come sia possibile costruire spazi di partecipazione vera, in cui ciascuno si senta accolto e valorizzato. Oggi abbiamo abbattuto barriere, costruito ponti e acceso sorrisi. È questa la politica che vogliamo: quella che ascolta, include e dà voce a chi spesso resta in silenzio. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo importante momento di condivisione”; ha dichiarato l’assessore Coniglio presente all’iniziativa insieme alla dottoressa Dispoto che ha aggiunto: “il coraggio di salire in sella nonostante tutto, è la voglia di esserci, di partecipare, di non sentirsi mai soli. Oggi abbiamo dato valore alla diversità e reso visibile l’amore che unisce. Portiamo con noi queste emozioni, ogni giorno.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cammarata

Emozioni a due ruote, a Cammarata inclusione e sport con la Motorlife
Catania

Cinque cavalli tenuti in una stalla abusiva, denunciato proprietario
Cultura

Sul palco del Teatro dell’Efebo “La morsa” di Luigi Pirandello
Agrigento

Controlli in 4 cantieri edili e lavanderie dell’agrigentino, scattano sanzioni e sospensione attività
Palermo

Irregolarità sui luoghi di lavoro, 9 imprese sospese nel Palermitano 
Agrigento

Agrigento, aperta al pubblico la cripta dei canonici della Cattedrale