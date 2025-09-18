Emozioni a due ruote, a Cammarata inclusione e sport con la Motorlife

Si è svolto a Cammarata con grande partecipazione e coinvolgimento emotivo l’evento “Emozioni su due ruote”, una giornata dedicata alla promozione dei valori di inclusione, solidarietà ed uguaglianza, attraverso la condivisione dell’esperienza sportiva, con la presenza dell’associazione Motorlife diretta da Rosario Farruggia. Un’iniziativa che ha saputo unire persone, storie e sensibilità diverse, dimostrando ancora una volta come lo sport possa diventare strumento di crescita sociale e dialogo.

“’Emozioni su due ruote’ non è stato soltanto un evento sportivo, ma un momento di alto valore umano e sociale. Abbiamo vissuto un pomeriggio in cui l’inclusione ha preso forma concreta, dimostrando che nessuno deve sentirsi escluso. Questa iniziativa ha rappresentato una testimonianza autentica di come sia possibile costruire spazi di partecipazione vera, in cui ciascuno si senta accolto e valorizzato. Oggi abbiamo abbattuto barriere, costruito ponti e acceso sorrisi. È questa la politica che vogliamo: quella che ascolta, include e dà voce a chi spesso resta in silenzio. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo importante momento di condivisione”; ha dichiarato l’assessore Coniglio presente all’iniziativa insieme alla dottoressa Dispoto che ha aggiunto: “il coraggio di salire in sella nonostante tutto, è la voglia di esserci, di partecipare, di non sentirsi mai soli. Oggi abbiamo dato valore alla diversità e reso visibile l’amore che unisce. Portiamo con noi queste emozioni, ogni giorno.”