Sul palco del Teatro dell’Efebo “La morsa” di Luigi Pirandello
L'appuntamento è per il 20 settembre alle ore 21
Ancora un’opera di Luigi Pirandello sul palco del Teatro dell’Efebo a conclusione del cartellone 2025. Sabato 20 settembre alle ore 21:00 andrà in scena “La morsa”, tratta dalla novella omonima del drammaturgo agrigentino che affronta il tema della violenza psicologica, in particolare nei confronti della donna, con un realismo che permette allo spettatore di percepire le emozioni e le esperienze vissute da donne che vivono situazioni di sofferenza e lotta quotidiana.
Sul palco Pippo Alvaro, Lia Cipolla, Teresa Cinque, Lina Gueli, Franco Curto, Selina Vilardo, e Giuseppe Cavaleri per la regia di Pippo Alvaro. Adattamento di Angelo Cinque con costumi e scenografia di Donatella Giannettino.
“Un altro appuntamento con l’opera pirandelliana che conferma l’eccellente livello artistico del cartellone del Teatro dell’Efebo in questo 2025, che ha senz’altro contribuito a migliorare l’offerta culturale” afferma il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “proponendo il nostro Teatro come nuovo punto di riferimento per gli eventi sul territorio”.
Biglietteria e informazioni su www.giardinoefebo.it o al Box Office di via Imera 0922 20500 .