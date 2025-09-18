Carnevale Sciacca 2026, la Giunta approva il bando dell’edizione 2026

Si avvia la macchina organizzativa e artistica per il Carnevale di Sciacca 2026. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Fabio Termine, ha oggi approvato il bando per la realizzazione dei carri allegorici che animeranno la prossima edizione di febbraio.

Il bando è rivolto agli enti del Terzo Settore. La scadenza per la partecipazione è fissata entro le ore 14 del 2 ottobre 2025.

Prevista la partecipazione di 7 carri allegorici in concorso e, come sempre, del carro fuori concorso con la maschera simbolo del Peppe Nappa. Tra le maggiori novità una giornata interamente dedicata al centro storico con un corteo mascherato animato dai gruppi coreografici.

Saranno in totale sei le giornate di festa: cinque corsi mascherati – carri allegorici e gruppi in maschera – con sfilate e spettacoli che si svolgeranno nel circuito di Via Allende del quartiere Perriera, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio, e poi venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026; un corso mascherato con i gruppi coreografici martedì 17 febbraio 2026 in centro storico.

“Come noto – dice il sindaco Fabio Termine – il Carnevale estivo, previsto inizialmente dall’11 al 13 settembre nel programma di Sciacca Estate, non si è potuto più svolgere per il taglio alle somme delle manifestazioni estive. E non si potrà più recuperare, per come pensato, per insufficienza di fondi, per tempistiche legate alle autorizzazioni, e perché ormai fuori stagione. L’arte della cartapesta sarà invece protagonista prossimamente di una delle esperienze che caratterizzeranno il festival di ottobre delle Vie dei Tesori”.