Pendolino incontra i consiglieri provinciali: “dare risposte immediate al cittadino”

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, ha presentato, questa mattina, nell’aula consiliare “Luigi Giglia” i Consiglieri Delegati ai Dirigenti e Funzionari dell’Ente Provincia: Amato Antonino – Delega Turismo- Ambiente e Giardino Botanico; Ambrogio Giuseppe – Delega Istruzione – Formazione – Edilizia Scolastica – Cultura; Cutrera Giovanni – Delega alla Viabilità ; Grassadonio Alessandro – Delega Agricoltura – Pesca – Attività produttive; Scicolone Domenico – Delega Patrimonio – Risorse Umane- Manutenzioni – Politiche Attive del Lavoro – URP; Traina Giuliano – Delega Ragioneria- Bilancio- Trasporti- Innovazioni Tecnologiche – Attività economiche – Zootecnia – Trasformazione prodotti caseari; Triglia Anna – Delega alla Solidarietà sociale.

“Obiettivo principale, ha affermato il Presidente, “sarà quello di tracciare un solco profondo per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e culturale del territorio sostenendo gli operatori della provincia, in ogni settore della pubblica amministrazione, in un rapporto sinergico e di collaborazione con l’Ente Provincia. Dobbiamo sentirci una squadra determinata per rilanciare l’attività del Libero Consorzio Comunale che da oltre 12 anni ha vissuto un periodo di commissariamento”.

Il Segretario Generale, presente all’incontro, ha sottolineato la necessità di una nuova stagione amministrativa offrendo l’immagine migliore nel profondo rispetto delle Istituzioni e del ruolo di ognuno.

I Consiglieri Delegati hanno, poi, espresso un personale ringraziamento al Presidente per l’attribuzione delle deleghe ricevute auspicando un sereno e fattivo rapporto di collaborazione.

Ed infine i Dirigenti dell’Ente hanno manifestato piena e convinta approvazione delle linee programmatiche emerse durante l’incontro.

La Dirigente Maria Antonietta Testone, infine, nel ricordare i 12 anni di commissariamento, ha elogiato tutti i commissari nominati auspicando un forte e rinnovato rilancio dell’attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.