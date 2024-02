ROMA (ITALPRESS) – “E’ una sfida decisiva e questo sposta tanto, sentiamo quel brivido in più che dà la partita del dentro o fuori. Io nella mia carriera ne ho passate tante, da allenatore devo occuparmi di cose diverse, ma la preparerò alla stessa maniera, come quando voglio vincere in campionato”. Lo ha detto Daniele […]