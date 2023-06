Dl Pa, Zangrillo “Rafforziamo le nostre amministrazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Un importante tassello, che si aggiunge al lavoro di semplificazione, modernizzazione e rafforzamento della pubblica amministrazione”. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, definisce così il Decreto-legge approvato in via definitiva al Senato.“Con questo provvedimento rispondiamo in modo concreto alle esigenze delle nostre amministrazioni per offrire servizi di qualità a cittadini […]