LUCCA (ITALPRESS) - A Lucca, un'esplosione, quasi certamente causata da una fuga di gas, ha interessato una palazzina nella frazione di Torre. Sono due le vittime. Tra i feriti anche una donna incinta. Nell'esplosione è rimasto coinvolto anche un camioncino a bordo del quale c'erano due persone che sono state accompagnate in ambulanza al pronto soccorso, uno per trauma cranico, l'altro per escoriazioni.

-foto vigili del fuoco-

(ITALPRESS).

Argomenti Correlati: