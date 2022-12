ROMA (ITALPRESS) – “10 anni di Fratelli d’Italia sono una scommessa vinta”. Lo dice il premier Giorgia Meloni in occasione

del decennale di Fdi a Roma. “Come voi sapete benissimo – aggiunge – quando noi abbiamo dato vita a FdI tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto e nessuno prendeva in considerazione che un giorno avrebbe guidato questa nazione”.

Per Meloni “questo partito può vantare una straordinaria classe dirigente. Li ringrazio uno per uno, quel miracolo che abbiamo straordinariamente costruito è stato costruito da mille mani”.

Il Presidente del Consiglio si dice molto soddisfatta della manovra “soprattutto alle condizioni date. Qualcuno avrebbe rimandato le scelte politiche al prossimo anno. Invece noi abbiamo presentato misure politiche”. Sottolinea che “con gli alleati e i ministri i rapporti sono ottimi”.

Sui migranti “la soluzione va trovata nella comune difesa dei confini europei”. Evitare Macron? “Mica siamo alle elementari. Io

faccio il presidente del Consiglio e lui il presidente francese:

le dinamiche sono un pò meno personali e più politiche”.

