BERGAMO (ITALPRESS) – Niente voli pindarici, nessun pensiero, nemmeno col 3-0 in tasca maturato nella splendida notte di Anfield. In una “delle gare più importanti” per l’Atalanta, che domani sfiderà il Liverpool nel ritorno dei quarti di finale d’Europa League, Gian Piero Gasperini ha tracciato la linea in maniera chiara: “Le difficoltà le conosciamo – […]