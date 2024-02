MILANO (ITALPRESS) – “Stonati a Sanremo – 40 adolescenti senza pass” è il podcast di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, per RaiPlaySound. Portavoce di questa categoria di adolescenti sono gli speaker di Radioimmaginaria (chiamati “Gli Stonati” per l’occasione) che cercheranno di infiltrarsi per scoprire i segreti di cui normalmente in pochi si occupano.Chi c’è dietro […]