Cronaca

Sorpreso di notte a rubare in un negozio sul lungomare: arrestato

L’uomo a seguito dell’udienza di convalida è stato liberato, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato, un ericino di 47 anni per furto aggravato. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione notturno nei pressi del Lungomare Dante Alighieri, hanno notato strani movimenti all’interno di un’attività commerciale chiusa in quel momento. Approfondito il controllo, dopo aver fatto accesso, i Carabinieri hanno sorpreso il 47enne intento ad rubare bibite alcoliche, già accumulate in dei sacchetti e pronte per essere portate via.

L’uomo è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, liberato, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Cronaca

Sorpreso di notte a rubare in un negozio sul lungomare: arrestato
Catania

Rubano 700 euro e oggetti di valore ad un passeggero in aeroporto: ladri denunciati
Cultura

Capodanno in musica a Casteltermini, ospite d’eccezione la dj Georgia Mos
Palma di Montechiaro

Verso le amministrative a Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino ufficializza la ricandidatura
Ultime Notizie

Auto di lusso rubate ritrovate tra la vegetazione: al via le indagini
PRIMO PIANO

Trovato dai Carabinieri con droga e coltello sul lungomare, denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv