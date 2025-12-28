Apertura

Giovane scompare nel nulla, avviate le ricerche

Il giovane indossava una tuta di colore rosso e blu e scarpe bianche

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Sono in corso a Lentini, nel Siracusano, le ricerche di Andrew Speranza, 25 anni, di cui non si hanno notizie da ieri pomeriggio. Il giovane si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza avvisare i familiari e, secondo quanto appreso, non avrebbe portato con se’ denaro. Con il passare delle ore e l’assenza di qualsiasi contatto, i genitori hanno formalizzato la denuncia di scomparsa nella stazione dei carabinieri di Lentini, che hanno avviato le attività di ricerca sul territorio. Al momento dell’allontanamento, Andrew Speranza indossava una tuta di colore rosso e blu e scarpe bianche. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti del giovane, ma finora non sono emerse novità significative.

Parallelamente alle ricerche ufficiali, la famiglia ha lanciato un appello attraverso i social network per sensibilizzare la cittadinanza e favorire eventuali segnalazioni. La madre ha chiesto la collaborazione di chiunque possa aver visto il figlio, invitando a contattare immediatamente le autorità competenti.

