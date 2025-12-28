Apertura

Incendio in un appartamento, muore un uomo di 78 anni

A dare l'allarme sarebbero stati due vicini, che sono anche riusciti ad entrare nell'appartamento

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Incendio mortale questo pomeriggio a Messina, nella zona di Minissale. Intorno alle 14 i Vigili del fuoco del Comando cittadino sono intervenuti per un rogo divampato in un appartamento, originatosi dalla cucina. Nell’incendio ha perso la vita un uomo di 78 anni, Pasquale Scimone,  il cui decesso è stato confermato dal personale del 118. L’uomo che aveva alcune difficoltà a deambulare, sarebbe stato avvolto dalle fiamme divampate dai fornelli. A dare l’allarme sarebbero stati due vicini, che sono anche riusciti ad entrare nell’appartamento. Non si registrano altri feriti. Concluso l’intervento, sul posto è rimasta la Polizia per gli accertamenti del caso.

