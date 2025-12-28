Agrigento

Arrestato il ladro, rapinatore e truffatore seriale di Agrigento

Sarebbe anche autore delle rapine alle signore di Viale della Vittoria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ tato arrestato da personale delle Volanti di Agrigento, Commissariato di Porto Empedocle e agenti della  Squadra mobile di Agrigento, il 25enne agrigentino autore di numerosi di furti, rapine, scippi   e truffe che  per la frequenza e modalità avevano provocato allarme sociale. Il ladro è stato catturato nelle campagne in prossimità di San Leone, nel  capoluogo, e stava meditando la fuga. I poliziotti gli davano la caccia  da diversi giorni e lo avevano braccato. Finalmente è stato preso . Una bella operazione della Polizia fatta alla vecchia maniera.

Il giovane nelle ultime settimane aveva messo a segno  ripetuti colpi. Innanzi tutto una truffa ai danni di una vecchietta e  una tentata truffa ai danni di un tassista e della madre. Poi un filotto di  furti, l’ultimo dei quali l’altro ieri ai danni di una pasticceria dii Porto Empedocle: bottino 2000 euro. Preoccupanti inoltre le rapine e scippi compiuti nell’ultima settimana ai danni di alcune signore che transitavano per viale della Vittoria. Per i poliziotti della Questura sarebbe lui l’autore. Adesso l’intera vicenda passa nelle mani della Procura della Repubblica di Agrigento.

