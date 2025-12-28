Capodanno in musica a Casteltermini, ospite d’eccezione la dj Georgia Mos

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, la Città di Casteltermini è pronta ad accogliere nuovamente migliaia di persone provenienti dai paesi limitrofi per la Terza edizione del “Capodanno Città di Casteltermini” in programma il 31 dicembre in piazza Duomo con inizio allo scoccare della mezzanotte.

Tra gli ospiti d’eccezione sul palco ci sarà Georgia Mos considerata una delle DJ e producer più acclamate della scena contemporanea, protagonista internazionale dell’Afro House, capace di rivoluzionare il dancefloor con un sound unico e travolgente. Ci sarà il duo che ha fatto ballare milioni di persone.La voce inconfondibile di Marvin, protagonista di successi intramontabili come: Voglio Vederti Danzare, Tell Me Way, Louvre, We Rule The Danza e molti altri, insieme ad Andrea Prezioso, creatore di hit iconiche che ancora oggi fanno rivivere la magia degli anni ’90. Salgono in consolle Matteo di Palma con Stussi direttamente da Radio Italia

Uno spettacolo sempre più grande, reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Nicastro.