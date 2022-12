Goggia vince la discesa bis a St.Moritz con una mano fratturata

SAINT MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia ha vinto la discesa libera bis di Saint Moritz, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse azzurra, in pista con un tutore dopo l’operazione alla mano a cui si è sottoposta ieri dopo la frattura rimediata nella prima discesa, ha chiuso con il tempo di 1’28″85, precedendo la slovena Ilka Stuhec, seconda a 43 centesimi, la tedesca Kira Weidle, terza a 52. Ottava con un ritardo di 1″16 Elena Curtoni, che ieri si era imposta nella prima libera davanti alla bergamasca, vice-campionessa olimpica di specialità. Diciassettesima piazza per Laura Pirovano, con un gap di 1″58 da Goggia; 26esima Nadia Delago a 1″95, 28esima Nicol Delago a 2″03, 33esima Marta Bassino a 2″28, 35esima Federica Brignone a 2″33, 39esima Roberta Melesi a 2″66. Uscita Karoline Pichler.

