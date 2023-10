VENEZIA (ITALPRESS) – Prosegue in Veneto “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Sono 10 le aziende che sono state premiate con una targa di merito e inserite in un percorso di visibilità, sviluppo, servizi evoluti e […]